Machado cuestiona llamado de Petro para que Maduro sea juzgado en Venezuela

Desde Washington, la Nobel de la Paz recordó que los jueces en Venezuela nunca han emitido “una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mostró su escepticismo ante la idea del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que el derrocado mandatario Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela y juzgado en su tierra.

“Es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención”, declaró a la prensa Machado, tras un encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio.

“Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia”, añadió.

A Maduro “tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo Petro el martes en un evento en Bogotá.

“Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni”, dijo la opositora y Premio Nobel de la Paz.

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 y luego condenada porque ordenó la liberación bajo fianza de un banquero, contrariando los deseos del entonces presidente Hugo Chávez.

Su caso fue denunciado ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular”, recordó Machado.

Maduro fue detenido y exfiltrado de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses en la madrugada del 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, bajo una orden de búsqueda y captura de la justicia estadounidense.

Ambos están a la espera de juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico, que ambos niegan.

En ese caso “la justicia internacional ha actuado”, dijo Machado.

“Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso”, añadió.

Una transición real

Machado pidió que haya una “transición real” en Venezuela tras la cual no quede “un sector del régimen en el poder”.

Machado salió de la reunión con Marco Rubio asegurando que son “horas y días decisivos” para el futuro de su país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como “una de las personas que mejor entiende el hemisferio”.

“Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”, respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

Machado subrayó que su objetivo es que se “restituyan” las instituciones que garanticen “la justicia” y el “reencuentro de los venezolanos”, pero no la estabilidad de “un sector del régimen en el poder”.

“Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump”, afirmó.