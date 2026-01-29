ONU y OEA lamentan accidente aéreo que dejó 15 muertos en Colombia

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos expresaron condolencias por el accidente. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) lamentaron este miércoles el accidente de un avión de la compañía estatal colombiana Satena, en el departamento de Norte de Santander, que dejó trece pasajeros y dos tripulantes muertos.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de los 15 ocupantes de la aeronave de la aerolínea Satena accidentado cuando cubría la ruta Cúcuta–Ocaña (...) Expresamos nuestra solidaridad a todas las familias y seres queridos de los fallecidos”, manifestó la MAPP/OEA en mensaje publicado en X.

El organismo agregó que rinde un homenaje “a la vida, memoria y legado de cada una de estas personas, reconociendo el valor de sus trayectorias, y el impacto que dejan en las comunidades y los entornos”.

¿Quiénes estaban en la aeronave?

Entre las víctimas, recordó la misión, están:

El representante a la Cámara Diógenes Quintero

El aspirante a congresista Carlos Salcedo

Maira Alejandra Avendaño, quien trabajaba para la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés)

Karen Liliana Parales, de la organización World Vision

Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.

Estas personas compartieron con la MAPP/OEA “en escenarios de participación y trabajo en territorio siempre sumando esfuerzos en la búsqueda de una Paz Completa en la región”, agregó la información.

Aliados para consolidar la bancada de paz

El PNUD, por su parte, expresó “solidaridad con las familias y seres queridos de las 15 víctimas, en particular del representante a la Cámara por las Curules de Paz, Diógenes Quintero”.

“Desde el PNUD, acompañamos con respeto este momento de dolor y honramos su memoria. El representante Quintero fue un aliado valioso en iniciativas orientadas a la consolidación de la Bancada de Paz del Congreso de Colombia y a la promoción del desarrollo sostenible y la paz en el Catatumbo”, agregó el organismo en X.

El accidente

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó en la mañana de hoy del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar 25 minutos después.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

“Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD (que en paz descansen)”, expresó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en X.

El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), ganador del premio Nobel de Paz en 2016, lamentó “la muerte de los pasajeros del vuelo de Satena que iba hacia Ocaña, entre ellos Diógenes Quintero, de la curul de paz del Catatumbo”, a quien describió como “un joven comprometido con su territorio, con la implementación del Acuerdo (firmado por su Gobierno con las FARC) y con la construcción de paz”.