Umata recibe primer grupo de equinos para dar inicio a su proceso de adopción

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), dio inicio este miércoles a una nueva etapa en la erradicación del maltrato animal con la entrega formal para su proceso de adopción del primer grupo de 10 caballos que, durante años, acompañaron el trabajo diario de los cocheros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El director de la Umata Cartagena, Adolfo Pérez, destacó que los primeros 10 caballos fueron entregados, voluntariamente, dando paso a un proceso que busca ofrecerles una vida más tranquila, segura y llena de cuidado.

Este primer grupo de equinos será resguardado de manera temporal en la Plaza de Todos, donde recibirán cuidado, seguimiento y condiciones adecuadas de bienestar, mientras se avanza en la evaluación y selección de los postulados al proceso de adopción responsable.

Esta acción marca un hito dentro del programa liderado por la Umata para garantizar la protección, recuperación y reubicación de los caballos, priorizando siempre su bienestar y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para una adopción segura y responsable, conforme con la visión de gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

“Hoy, damos un paso histórico en la protección y el bienestar de los caballos cocheros. La recepción de este primer grupo representa el inicio real del proceso de adopción responsable, en el que garantizamos que cada animal esté resguardado, cuidado y evaluado, mientras avanzamos con rigor en la selección de personas comprometidas con brindarles una nueva oportunidad de vida digna”, expresó el director de la Umata, Adolfo Pérez.

La Umata informa que a la fecha se han recibido más de 300 solicitudes de personas de diferentes zonas del país interesadas en adoptar.

Las solicitudes serán revisadas de manera rigurosa, conforme con los criterios y lineamientos establecidos, con el fin de seguir avanzando de forma ordenada y responsable en el proceso de adopción de los caballos.