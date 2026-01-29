Transporte público en Tunja sube $200 mientras sigue en debate la tarifa diferencial para estudiante

El transporte público colectivo en Tunja tendrá un incremento de 200 pesos en su tarifa a partir del lunes 2 de febrero, según lo confirmó la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial. Con el ajuste, el pasaje diurno pasará a costar 2.500 pesos, mientras que el nocturno, dominical y festivo quedará en 2.700 pesos. La administración municipal explicó que el aumento se aplicará únicamente a los vehículos que cuenten con la calcomanía de autorización, en cumplimiento del decreto y la resolución que regulan la actualización tarifaria para el año 2026.

De acuerdo con la Alcaldía, el incremento obedece a la aplicación de la metodología de tarifa técnica del Ministerio de Transporte, la cual tuvo en cuenta el aumento del salario mínimo y los costos operativos del servicio. Aunque la tarifa técnica arrojaba un valor superior, la administración aseguró que se logró un acuerdo con el gremio transportador para limitar el alza a 200 pesos, argumentando que se buscó mitigar el impacto en la economía de las familias tunjanas. No obstante, el anuncio se dio sin un proceso previo de socialización con los usuarios, quienes representan el principal grupo afectado por la medida.

En paralelo al ajuste tarifario, continúa el debate regional sobre la implementación de una tarifa diferencial para estudiantes universitarios, tema que fue abordado en una mesa de trabajo con participación del gobernador de Boyacá, alcaldes, representantes estudiantiles y transportadores. Desde la Gobernación se indicó que existiría una disponibilidad de 2.500 millones de pesos para apoyar el esquema; sin embargo, los empresarios del transporte manifestaron que no están en capacidad de asumir parte del subsidio, debido al incremento de los costos de operación y al reciente aumento del salario mínimo.

Los transportadores señalaron además que la mayoría de las empresas del sector funcionan como afiliadoras, y que la flota pertenece a pequeños propietarios que dependen del producido diario para sostener sus economías familiares. En este contexto, advirtieron que, aunque existe disposición para discutir alternativas que faciliten el desplazamiento de los estudiantes, la viabilidad de una tarifa diferencial sigue siendo incierta. La próxima mesa técnica, programada para el 6 de febrero, será clave para definir si el esquema puede avanzar o si se requieren nuevas fuentes de financiación y ajustes normativos para su implementación.