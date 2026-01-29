Sicariatos dejan tres muertos y un herido en menos de 24 horas en el Tolima

Tolima

En menos de 24 horas, tres hombres fueron asesinados con arma de fuego y uno más resultó herido de gravedad en hechos aislados ocurridos en municipios del Tolima.

Uno de los ataques se registró la noche del martes en el barrio La Ermita del municipio de Mariquita, donde dos hombres fueron baleados dentro de un establecimiento comercial.

De acuerdo con el mayor Anderson Velásquez, comandante del Distrito de Policía de Honda, hacia las 10:12 de la noche las víctimas, de 33 y 41 años todavía pendientes por identificar, fueron atacadas con arma de fuego y trasladadas al Hospital San José de Mariquita.

“Lamentablemente una de las víctimas falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra se encuentra en proceso de recuperación. Tan pronto como se conocieron los hechos, el Departamento de Policía Tolima desplegó todas sus capacidades y a esta hora un equipo especial de policía judicial adelanta labores investigativas y de campo”, indicó el mayor Velásquez.

El mismo martes, en el barrio Las Rosas de Flandes, otros dos hombres fueron atacados con arma de fuego. Los sicarios acabaron con la vida de Luis Núñez, de 19 años, y de un hombre de aproximadamente 40 años, aún sin identificar, quien sería habitante en condición de calle.

“Estas dos personas, al parecer, se dedicarían no solo al tráfico sino también al consumo de estupefacientes. Al verificar los antecedentes judiciales, alias ‘Luis’ presentaba registros por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales, hurto calificado y porte de armas de fuego”, señaló el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el doble homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico conocidas como Las Rosas y Los Puyicas, con injerencia en los barrios San Luis y El Caño de Flandes.