Se mantiene la alerta naranja por fuertes vientos en Barranquilla: ya hubo dos árboles caídos

De acuerdo con el IDEAM, los vientos superan los 50 kilómetros por hora y el oleaje alcanza los 2.5 metros de altura.

Gran Malecón del Río. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene alerta naranja por fuertes vientos en Barranquilla y el Atlántico.

Estas condiciones están provocando algunas situaciones en la ciudad, por ejemplo, dos árboles cayeron entre la mañana y la tarde del pasado martes, lo que afectó a tres vehículos en el norte de Barranquilla.

“El IDEAM ha generado una alerta para específicamente esa zona por viento y oleaje. La altura de la ola precisamente de 2 a 3 metros, es lo que se espera para esa zona”, dijo William Riaño, meteorólogo de turno del IDEAM.

El instituto recomendó a los ciudadanos a tener mucha precaución cuando se intensifiquen los vientos.

