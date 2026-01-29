Tunja

Procuraduría investiga a concejal de Villa de Leyva por presuntas inhabilidades

El organismo de control busca establecer si el concejal Óscar Guerrero López ejerció como abogado mientras ocupaba su cargo público.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Villa de Leyva, Óscar Guerrero López, por una presunta vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El proceso busca verificar si el cabildante habría ejercido como apoderado judicial de ciudadanos mientras desempeñaba funciones como concejal.

Según el organismo de control, se investiga si el funcionario actuó como abogado ante entidades y despachos judiciales, lo cual podría contravenir las restricciones constitucionales y legales aplicables a los servidores públicos en ejercicio de cargos de elección popular.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chiquinquirá solicitó la recolección de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos y determinar si existió una falta disciplinaria. El proceso también evaluará una posible transgresión a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad.

De comprobarse las irregularidades, el concejal podría enfrentar sanciones disciplinarias. El caso se encuentra en etapa de investigación preliminar y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos avances.

