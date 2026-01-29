Precio del café para el día de HOY en Colombia, 29 de enero, según la FNC: volvió a caer

Precio del café para el día de HOY en Colombia, 29 de enero, Foto getty images

La Federación Nacional de Cafeteros emite diariamente un informe sobre el valor del café en Colombia, con el fin de garantizar a los caficultores del país un precio de compra regulado para la comercialización de este producto en el mercado interno.

Uno de los principales factores que influye en el precio final que reporta la FNC es la cotización del dólar frente al peso colombiano.

Cuando la divisa estadounidense presenta alzas, los caficultores suelen recibir un mejor pago por su producto; por el contrario, cuando el dólar se debilita, el valor que reciben los productores tiende a disminuir.

A esto se suma que el precio interno del café también está directamente ligado a la cotización internacional del grano en la bolsa de Nueva York, la cual se toma como referencia una vez se produce su cierre diario.

¿Cuál es el precio del café en Colombia para este jueves 29 de enero?

Según el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 29 de enero de 2026 se ubica en 2.500.000 pesos por carga de 125 kilogramos de café pergamino seco FR 94.

Esta cifra representa una caída frente al valor registrado el miércoles 28 de enero, cuando la carga se cotizó en 2.536.000 pesos, reflejando una variación negativa en el precio interno del grano.

El reporte diario de la FNC también indica que el valor de la pastilla contenida en el pergamino se mantiene sin cambios, con un precio de 10.000 pesos por kilogramo.

Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy jueves 29 de enero en las diferentes ciudades del país

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este miércoles 29 de enero. De esta manera, se podrán hacer diferentes transacciones al momento de adquirir el grano. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,500,500 // Kilo: 20,004 // Arroba: 250,050

: Carga: 2,500,500 // Kilo: 20,004 // Arroba: 250,050 BOGOTÁ : Carga: 2,499,250 // Kilo: 19,994 // Arroba: 249,925

: Carga: 2,499,250 // Kilo: 19,994 // Arroba: 249,925 BUCARAMANGA : Carga: 2,498,875 // Kilo: 19,991 // Arroba: 249,888

: Carga: 2,498,875 // Kilo: 19,991 // Arroba: 249,888 BUGA : Carga: 2,501,250 // Kilo: 20,010 // Arroba: 250,125

: Carga: 2,501,250 // Kilo: 20,010 // Arroba: 250,125 CHINCHINÁ : Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // Arroba: 250,038

: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // Arroba: 250,038 CÚCUTA : Carga: 2,498,375 // Kilo: 19,987 // Arroba: 249,838

: Carga: 2,498,375 // Kilo: 19,987 // Arroba: 249,838 IBAGUÉ : Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // Arroba: 249,963

: Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // Arroba: 249,963 MANIZALES : Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // Arroba: 250,038

: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // Arroba: 250,038 MEDELLÍN : Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // Arroba: 249,963

: Carga: 2,499,625 // Kilo: 19,997 // Arroba: 249,963 NEIVA : Carga: 2,498,750 // Kilo: 19,990 // Arroba: 249,875

: Carga: 2,498,750 // Kilo: 19,990 // Arroba: 249,875 PAMPLONA : Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // Arroba: 249,850

: Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // Arroba: 249,850 PASTO : Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // Arroba: 249,850

: Carga: 2,498,500 // Kilo: 19,988 // Arroba: 249,850 PEREIRA : Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // Arroba: 250,038

: Carga: 2,500,375 // Kilo: 20,003 // Arroba: 250,038 POPAYÁN : Carga: 2,500,625 // Kilo:20,005 // Arroba: 250,063

: Carga: 2,500,625 // Kilo:20,005 // Arroba: 250,063 SANTA MARTA : Carga: 2,502,125 // Kilo: 20,017 // Arroba: 250,213

: Carga: 2,502,125 // Kilo: 20,017 // Arroba: 250,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,499,750 // Kilo: 19,998 // Arroba: 249,975

