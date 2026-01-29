Pagarán recompensa por la información que permitió la captura de alias ´Molina´ en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó nuevos detalles de la captura de Yonatan Andrés Tapiero Chaguala, de 20 años, conocido con el alias de ´Molina´, quien figuraba en el cartel de los más buscados por su presunta participación en múltiples homicidios cometidos con arma de fuego en la capital tolimense.

La diligencia de registro y allanamiento fue adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), el grupo de operaciones especiales (GOES), inteligencia policía y el CTI, en el asentamiento humano Hacienda La Miel, donde se hizo efectiva la orden de captura emanada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Dato: las investigaciones indican que alias ´Molina´ estaría vinculado con por lo menos 5 homicidios ocurridos en los últimos meses en Ibagué, 3 de ellos en el año 2025 y 2 más en el año 2026.

Alias ´Molina y alias ´Gallina´ tendrían una relación delincuencial

Según el coronel, Edgar Fernando López González, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, alias ´Molina´ tendría una estrecha relación con alias ´Gallina´, quien era uno de los más buscados en Ibagué por el delito de homicidio y quien fungía como líder del grupo de delincuencia común organizado ´Los Capuyos´. Alias ´Gallina´ fue capturado el 30 de abril de 2025 en una operación realizada en la vereda Los Cauchos de Ibagué.

Las autoridades revelaron que en un allanamiento hecho a una celda de la cárcel de Palmira donde está recluido ´Gallina´ se le incautaron cinco teléfonos celulares y se investiga si desde este centro carcelario impartía órdenes a alias ´Molina´ para la ejecución de sicariatos por los que pagana entre $2 y $5 millones para ejercer control territorial en las comunas 7 y 8 en materia de microtráfico.

El historial criminal de alias ´Molina´

Según relataron las autoridades, alias ´Molina´ presenta 8 anotaciones judiciales en calidad de indiciado: 3 por homicidio, 2 por fuga de presos, 2 por daño en bien ajeno y 1 por acto sexual violento.

Alias ´Molina´ quien inicio su accionar criminal en el año 2021, cuando apenas tenía 15 años, fue enviado la cárcel.