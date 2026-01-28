Internacional

Irán descartó negociaciones con EE.UU. si no cesan las amenazas

Estas declaraciones tienen lugar después que un portaviones de Estados Unidos se aproxima a la región.

Protestas en Irán. Foto: Stringer.Donald Trump. Foto:Christopher Furlong

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este miércoles que no habrá negociaciones entre Washington y Teherán si EE.UU. mantiene sus amenazas a la república islámica por la represión a recientes protestas.

Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas, demandas excesivas y cuestiones ilógicas planteadas”, dijo Araqchi.

Estas declaraciones tienen lugar después que un portaviones de Estados Unidos se aproxima a la región.

No se puede hablar de conversaciones en un ambiente de amenazas”, agregó el diplomático.

Araqchi dijo que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que “Irán no ha buscado negociaciones”.

