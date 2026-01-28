Presidente Trump urge a Irán a negociaciones nucleares y advierte que “el tiempo se acaba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la posibilidad de un nuevo ataque si Irán no llega a un acuerdo sobre armas nucleares, en un mensaje este miércoles luego de que Teherán descartara negociaciones.

“Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes- NO ARMAS NUCLEARES- “, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, al destacar que un importante contingente de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país, inclusive mayor al que envió a Venezuela.

Publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social. Ampliar

“El tiempo se acaba”, agregó Trump, que evocó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado y aseguró que “el próximo será mucho peor”.

Esta nueva serie de amenazas ocurre después de que Teherán descartara sentarse a la mesa de negociaciones bajo la amenaza de acciones militares.

“Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil”, dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, en declaraciones televisadas.

Trump no ha descartado una acción militar contra Irán desde que Estados Unidos apoyó la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica en junio destinada a degradar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

A inicios de este mes, amenazó con atacar a Irán en respuesta a la represión contra protestas antigubernamentales.