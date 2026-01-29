Gobierno rechaza publicación de The British Medical Journal: “Carece de rigor técnico”

SALUD

El Ministerio de Salud rechazó en una comunicación de 5 páginas el reportaje “Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia”, publicado en la revista científica The British Medical Journal (BMJ), al considerar que presenta una visión descontextualizada y carente de rigor técnico sobre la situación del sistema de salud.

“La publicación consolida una narrativa parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico sobre la situación del sistema de salud colombiano, induciendo a conclusiones erróneas que no se sostienen en evidencia oficial ni en un análisis integral de política pública”, señaló la cartera de Guillermo Jaramillo.

Según el Ministerio, el reportaje atribuye de manera errónea los problemas del sistema de salud exclusivamente al actual Gobierno, desconociendo el carácter estructural de la crisis.

“Esta afirmación desconoce de manera deliberada que se trata de una crisis estructural, acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993”, afirmó la entidad.

En ese contexto, Minsalud citó cifras oficiales para sustentar su posición.

“El 19,7 % de las muertes evitables en Colombia son atribuibles a deficiencias del sistema de salud, según datos oficiales del Observatorio Nacional de Salud (ONS, 2023)”, señaló el Ministerio.

La entidad también cuestionó el uso de indicadores limitados para calificar al sistema colombiano como uno de los mejores de la región.

“Este enfoque reduccionista resulta metodológicamente insuficiente y conduce a conclusiones engañosas sobre el desempeño real del sistema”, advirtió la cartera de salud.

Asimismo, Minsalud rechazó que el Gobierno busque eliminar la participación privada en el sistema de salud.

“Esta narrativa es falsa. Los proyectos de reforma garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos, así como la articulación público-privada”, afirmó el Ministerio.

Sobre las intervenciones a EPS, la entidad aseguró que estas se han realizado con base en la ley.

“Las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud se sustentan en causales legales claras, como el incumplimiento de indicadores financieros, deudas insostenibles con hospitales y clínicas, y altos niveles de quejas que ponen en riesgo la atención de millones de personas”, explicó.

El Ministerio también destacó el aumento en la inversión pública en el sector. Entre 2022 y 2026, los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al sector aumentaron en términos reales un 51,4 %, lo que representa 25 billones de pesos adicionales.