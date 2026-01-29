Matrícula estudiantil otra de las principales preocupaciones para las autoridades educativas

Neiva

El calendario académico inició oficialmente el 12 de enero con dos semanas de desarrollo institucional en los municipios y entes territoriales, especialmente en Neiva y el Huila. En el caso de Pitalito, aunque el calendario también comenzó el 12 de enero, las clases con estudiantes iniciaron. Por su parte, en Neiva y el resto del departamento, el inicio de clases se dio esta semana, el 26 de enero, conforme a lo establecido.

Uno de los temas centrales ha sido el Programa de Alimentación Escolar (PAE), considerado fundamental para garantizar la asistencia de los estudiantes al sistema educativo. Mientras que en Neiva el PAE inició desde el primer día de clases, en municipios como Pitalito y el Huila se presentaron retrasos por dificultades contractuales. No obstante, se confirmó que el programa iniciará el primer lunes de febrero, con la buena noticia de la ampliación de cerca de 2.000 cupos gracias a recursos adicionales del Gobierno Nacional.

Jan Jefferson Pacheco, de la ADIH (Asociación de Institutores Huilenses), comentó que “la matrícula estudiantil es otra de las principales preocupaciones para las autoridades educativas. En el Huila se reportan alrededor de 110.000 estudiantes matriculados, cifra inferior a la proyección de 126.000. En Pitalito, la proyección era de 26.800 estudiantes, aunque también se encuentra por debajo de lo esperado, situación similar a la de Neiva. Esta disminución estaría relacionada, en parte, con la baja en las tasas de natalidad que se viene registrando en el país durante la última década.

Finalmente, frente a temas de orden público, desplazamientos o amenazas a docentes, se informó que no se presentan afectaciones de este tipo al inicio del año escolar. Las principales dificultades actuales obedecen a la ola invernal, que ha generado derrumbes y problemas de acceso en algunas sedes educativas del occidente y sur del departamento.