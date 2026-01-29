Lucía Pulido une a Colombia y México en un álbum que resalta la raíz musical que los hermana

La cantautora colombiana Lucía Pulido, exintegrante del dueto Iván y Lucía, estrena trabajo musical, esta vez en homenaje a Colombia y México / Foto: PSE y Caracol Radio

Música

“Colombia y México, dos pueblos, una raíz” es el más reciente álbum musical de la cantautora Lucía Pulido, una obra que explora los vasos comunicantes entre las tradiciones sonoras de ambos países y celebra una relación cultural que se ha mantenido viva durante más de dos siglos de historia republicana. El trabajo discográfico está compuesto por nueve canciones en las que la artista pone en primer plano los diálogos musicales, las influencias compartidas y las migraciones sonoras que han cruzado fronteras sin pedir permiso.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Lucía Pulido explicó que el álbum reúne siete canciones clásicas y dos composiciones más recientes, todas atravesadas por un mismo hilo conductor: la manera en que ritmos como el bambuco colombiano encontraron eco en regiones de México como Yucatán y Guerrero, así como la influencia de géneros mexicanos, como la ranchera y el corrido, en diversas zonas de Colombia.

La artista destacó que este intercambio no es una construcción reciente, sino el resultado de décadas, e incluso siglos, de circulación cultural. Según la cantautora el álbum se puede también ver como un ejercicio de memoria musical que permite reconocer esas conexiones que, aunque evidentes para los músicos, muchas veces pasan desapercibidas para el público general.

En el repertorio del disco se incluyen canciones de Iván Benavides y Sebastián Cruz. De este último, Lucía Pulido resalta el tema Un vestido nuevo, una pieza que define como una cumbia norteña, o cumbia rebajada, como se le conoce en México, a la que se le incorporan instrumentos tradicionales colombianos como la guacharaca y el tiple. El resultado es una fusión que respeta las raíces de ambos países sin perder frescura ni identidad.

Durante la entrevista, Pulido recordó una anécdota reveladora sobre este cruce cultural. En una presentación realizada en México, interpretó un pasillo colombiano y, al finalizar, varios asistentes se acercaron para decirle que la canción era en realidad una melodía tradicional yucateca. Intrigada por el comentario, decidió investigar y confirmó que la pieza mexicana tenía su origen en un bambuco colombiano, aunque con el paso del tiempo se perdió la memoria exacta de cómo llegó a Yucatán.

La cantautora agregó que en el estado de Guerrero existe una corriente musical conocida como Columbias o Colombianas, basada en ritmos provenientes de Colombia, una prueba más de cómo estas músicas han sido apropiadas, reinterpretadas y resignificadas en otros contextos culturales.

El álbum “Colombia y México, dos pueblos, una raíz” incluye las canciones Cada viento, 25 limones / Pájaro cú, Petenera, Esperancita, Dile a tus ojos, El vestido nuevo, Cantas de Guabina, Canoa a la mar y Arrancazacate. El nuevo trabajo musical ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de Lucía Pulido.

¿Quién es Lucía Pulido?

Lucía Pulido nació en Bogotá y fue criada en Casanare. En la década de los ochenta regresó a la capital colombiana y, junto a Iván Benavides, conformó el dueto vocal “Iván y Lucía”. La agrupación logró posicionar varias canciones que hoy son referentes de la música colombiana contemporánea, entre ellas Aunque te vayas, Alba, Inventario, Canción para los Ausentes y Bestiario.

En entrevista con Caracol Radio, Pulido recordó con nostalgia esa etapa de su carrera, destacando que el dueto logró conectar emocionalmente con el público a través de letras profundas y propuestas sonoras arriesgadas. Señaló que en aquella época la relación con los seguidores se construía cara a cara, en conciertos y encuentros culturales, muy distinto a las comunidades actuales que se forman principalmente a través de internet y las redes sociales.

Presentaciones con entrada libre

Lucía Pulido participa en el Festival Centro, que se realiza en Bogotá del 29 de enero al primero de febrero. La artista se presentará el sábado 31 de enero a las 8:00 de la noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Además, el martes 3 de febrero ofrecerá una presentación en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, a partir de las 7:00 de la noche, en un concierto con entrada libre para el público.