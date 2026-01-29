Israel mató a 4 palestinos en el centro y sur de Gaza, según fuentes médicas

Al menos cuatro palestinos murieron este jueves 29 de enero en Gaza, según fuentes de dos hospitales, en ataques perpetrados por el Ejército israelí en el centro y sur de la Franja pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Dos palestinos murieron y varios resultaron heridos tras un ataque israelí con drones contra un grupo de personas en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Horas antes, dos jóvenes palestinos fueron abatidos en dos incidentes separados, con menos de una hora de duración entre ellos, en Jan Yunis (sur) y sus cuerpos llegaron al Hospital Médico Naser.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó solo la muerte de un gazatí en lo que describieron como un “ataque preciso” contra un miliciano.

El Ejército detalló a EFE que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Jan Yunis y al este de la línea amarilla, una demarcación no definida claramente a la que se replegaron las tropas israelíes al comenzar el alto el fuego.

Desde allí aún controlan más del 50 % del territorio de Gaza y los soldados abaten casi a diario a palestinos que, según dicen las Fuerzas Armadas israelíes, intentan cruzarla.

Al menos 492 palestinos han muerto en la Franja de Gaza a causa de ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad del enclave, que aún no ha sumado los fallecidos tanto de ayer miércoles como de hoy.

Desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, calificada por organismo de derechos humanos y expertos de “genocidio”, los muertos gazatíes superan los 71.600, entre ellos más de 20.000 niños.