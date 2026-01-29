Horóscopo del profesor Salomón HOY 29 de enero: Sagitario, ojo con las energías que le rodean

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo y el tarot, señaló lo que se avecina de cara al mes de febrero. Se viene bonanza y nuevos proyectos para muchos signos, pues desde el inicio han demostrado su esfuerzo y entereza, mientras que otros deberán tener cuidado con los malos pensamientos que invaden sus mentes.

El 29 de enero es la fecha de Santa Marta, compuesta por los números 2 y 9, que sumados ofrecen el número maestro 11. A las personas nacidas en esta fecha se les augura poder, fortaleza, maestría y por tanto logros.

Téngase en cuenta que su año comienza con un cambio un cambio en la órbita de Saturno y Neptuno, los cuales entran en Aries y significan la llegada de descubrimientos importantes. Su número es 7819.

Para hoy, el color del día es verde; el número, 5690; la fruta, mandarina, que le da provisión divina. Estamos en cuarto creciente de la luna, que traerá proyectos exponenciales, por lo que febrero representa el arranque del año para muchos signos.

Tarot del día:

Aries

Viene mucho trabajo. Habrá de aplazar algunas cosas debido a los compromisos, pero los esfuerzos le darán buen rédito. Tenga claro lo que quiere conquistar, pues logrará las metas que se proponga

Número: 1576

Tauro

Tiene que tomar una decisión pronto, referente a algo que necesita fortalecer o renovar en su vida. De esa decisión puede depender el éxito que tenga en el año. Aparte de eso, si ha tenido tropiezos en la parte laboral, se viene estabilidad.

Número: 3098

Géminis

Ojo con las envidias, puede despertar odio en la gente a su alrededor, pues se viene prosperidad a nivel económico. Aparte de eso, trate de llevar las cosas con calma con su familia.

Número: 4850

Cáncer

Va a resolver las situaciones que tiene estancadas o en vilo. También vendrán alianzas, sociedades, posibles relaciones o proyectos nuevos, así que prepárese, pues en febrero empezará a despegar gracias a la ayuda de la rueda de la fortuna.

Número: 3360

Leo

Tome las cosas con calma para que pueda ir asimilando las cosas de manera idónea. También habrá personas que le sean de mucha ayuda para su desarrollo personal.

Número: 0125

Virgo

El mes que viene será de buenas noticias y estabilidad económica. Sin embargo, preste atención a su salud, pues aún tiene tiempo para chequearse y prevenir cualquier afección.

Número: 0468

Libra

Van a venir cambios y cosas nuevas a su vida que serán buenas. Sin embargo, no se acelere, pues las cosas se irán dando para asegurar su estabilidad y empezar nuevos negocios si está interesado.

Número: 0033

Escorpio

Deje el rencor, pesimismo, vicios u otros malos pensamientos. La actitud es clave para que pueda ver los cambios tanto en su situación como en los que le rodean. También se viene un alivio económico en febrero.

Número: 2539

Sagitario

Cuidado con sus enemigos y envidias. Protéjase, puede que haya brujería afectando sus energías.

Número: 6419

Capricornio

Rompa con las cosas del pasado y los rencores, envidias que le hacen daño. No más amargura, pesimismo o desconfianza, usted tiene las capacidades para atraer bienestar a su vida.

Número: 3304

Acuario

Si quiere hacer algo relacionado con vivienda, le va a salir bien, pues esto le significará un buen negocio. También tenga en cuenta que cuenta con una bendición para los juegos de azar. Le darán una buena sorpresa si quiere arriesgarse.

Número: 2613

Piscis

Siga adelante, hay que seguir remando. El inicio de este año ha tenido pruebas, pero eso le ha preparado para conseguir sus metas. Tendrá una satisfacción familiar sobre algo que se recupera o se fortalece. También habrá un viaje o una salida que le recargará sus energías.

Número: 5890