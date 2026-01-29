Festival Cordillera 2025 obtiene certificación de sostenibilidad de A Greener Future

El Festival Cordillera 2025 alcanzó un nuevo logro en su compromiso con la sostenibilidad al obtener la certificación de A Greener Future (AGF) en la categoría “Improvers”, un reconocimiento internacional que valida los esfuerzos reales, medibles y verificables del evento por reducir su impacto ambiental.

FESTIVAL CORDILLERA CORTESIA PARAMO Ampliar

La distinción se otorga únicamente a festivales que demuestran avances concretos en gestión responsable de recursos y prácticas ambientales alineadas con estándares globales.

La certificación llegó después de un riguroso proceso de evaluación que incluyó el análisis del festival antes, durante y después de su realización. En la etapa previa, el equipo del festival entregó a AGF un documento técnico detallado con políticas, metas y resultados.

Posteriormente, representantes de la organización realizaron una visita presencial durante los dos días del evento, observando directamente los procesos operativos, logísticos y ambientales. Finalmente, la auditoría se completó con un reporte posterior al festival, garantizando así una evaluación integral y transparente de todas las prácticas implementadas.

FESTIVAL CORDILLERA CORTESIA PARAMO PRESENTA Ampliar

A Greener Future (AGF) es una organización internacional con amplia trayectoria en la evaluación ambiental de festivales y eventos en vivo, reconocida por su independencia y por establecer estándares medibles que buscan transformar la industria del entretenimiento hacia modelos más responsables y sostenibles. Sus certificaciones son consideradas un sello de calidad ambiental en el sector.

Además del certificado, el Festival Cordillera 2025 fue nominado a los AGF International Awards en la categoría “Circular Event Award”, un reconocimiento que destaca a los eventos que realizan una gestión ejemplar de recursos y aplican principios de economía circular, como reutilización, reducción de residuos y aprovechamiento eficiente de materiales.

Este hito refuerza el compromiso de Festival Cordillera, junto con Páramo Presenta y Páramo Impacta, de avanzar en la construcción de experiencias culturales que celebren la música latinoamericana sin dejar de lado la responsabilidad ambiental. La certificación demuestra que es posible desarrollar eventos masivos que no solo convoquen a miles de personas, sino que también implementen acciones concretas para cuidar el planeta.

El reconocimiento confirma que el camino hacia festivales más sostenibles no solo es necesario, sino posible, y posiciona al Festival Cordillera como un referente regional en prácticas ambientales innovadoras y en la consolidación de una industria musical más consciente.