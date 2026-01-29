Falta de transparencia le cuesta $150 millones a Coosalud, según la Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades sancionó a la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud por incumplir el régimen de matrices, subordinadas y grupos empresariales, al no revelar de manera oportuna y completa su condición de empresa frente a varias sociedades bajo su control.

De acuerdo con la decisión administrativa, la cooperativa ejercía control sobre nueve sociedades, pero en una etapa inicial solo tenía registrada formalmente la situación de control sobre tres subordinadas: Inversiones en Salud Coosalud S.A. (Coosalud Inversa S.A.), Red Humana S.A.S. y Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A. (Coosalud EPS S.A.).

Sin embargo, la investigación estableció que también existía control sobre otras compañías que no fueron reportadas oportunamente, entre ellas Serenity Company IPS S.A.S., Soluinnova S.A.S., Eventravels S.A.S., Alma Servicios S.A.S. e Inversiones Portichelly S.A.S.

Transparencia empresarial bajo la lupa

Según explicó la Superintendencia de Sociedades, la obligación de revelar las estructuras de control empresarial es un asunto de interés público, ya que permite identificar quiénes son las verdaderos controlantes y cómo se relacionan las distintas empresas de un mismo grupo.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, advirtió que la falta de esta información puede generar riesgos para autoridades, usuarios, proveedores y acreedores, además de dificultar la detección de conflictos de interés, el análisis de operaciones entre empresas vinculadas, la consolidación de estados financieros y la evaluación de riesgos en eventuales procesos de insolvencia.

Revelación posterior y derecho a defensa

Durante el desarrollo de la investigación administrativa, Coosalud procedió a revelar en el registro mercantil la totalidad de la estructura empresarial identificada. Sin embargo, la Superintendencia determinó que dicha revelación fue extemporánea e incompleta en su etapa inicial, lo que dio lugar a la sanción económica de $150 millones.

De igual manera, la entidad aclaró que la cooperativa cuenta con el derecho a interponer los recursos de ley contra la decisión, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

