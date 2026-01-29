Envían a la cárcel a hombre acusado de intentar asesinar a una adulta mayor en Sogamoso

Un juez de control de garantías de Sogamoso (Boyacá) envió a un centro carcelario a Andrés Felipe Fonseca Palechor, de 35 años, señalado de agredir con un arma cortopunzante a una adulta mayor en hechos ocurridos en la vereda El Ciral, zona rural del municipio. La decisión se produjo tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentó como presunto responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, luego de su captura registrada el pasado 7 de enero.

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió en la tarde del 27 de octubre de 2025, cuando la víctima, de 70 años, se dirigía a su vivienda en compañía de su hijo y su nieto. Según el ente acusador, Fonseca Palechor, quien se desempeñaba como ayudante de construcción, presuntamente se encontraba en estado de embriaguez al momento de la agresión. Además, se estableció que días antes del hecho el hombre habría insultado y amenazado de muerte a la mujer, lo que hace parte del material probatorio presentado ante el juez.

El informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que la oportuna atención médica brindada a la víctima evitó su fallecimiento, aunque las lesiones le generaron una incapacidad médico-legal de 50 días. Durante la audiencia, Fonseca Palechor aceptó de manera libre y con asesoría de su defensa la responsabilidad frente al cargo imputado, razón por la cual el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.