El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El pulso del Fútbol, 29 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el posible técnico para Millonarios.

¿Millonarios tiene listo el reemplazo de Hernán Torres? Esto dijo el director deportivo Michaloutsos / Millonarios FC

¿Millonarios tiene listo el reemplazo de Hernán Torres? Esto dijo el director deportivo Michaloutsos / Millonarios FC

Juan Cedeño

¿Quién será el nuevo técnico de Millonarios?

¿Quién será el nuevo técnico de Millonarios?

49:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Millonarios tiene listo el reemplazo de Hernán Torres? Esto dijo el director deportivo Michaloutsos / Millonarios FC

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota como visitante de Millonarios ante Pasto en la tercera fecha de la liga. Steven dijo: “En el momento del penal de Contreras, Millonarios habia equilibrado el partido. Creo que Hernán trabajó el partido de manera incorrecta, porque salió desbocado”. Sobre el tema César agregó: “Contreras está ejerciendo liderazgo en el camerino de Millonarios, cobró el penal e hizo el gol. Lo de Mateo García fue una expulsión sin sentido, producto del desespero”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad