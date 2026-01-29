El pulso del Fútbol, 29 de enero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el posible técnico para Millonarios.
¿Quién será el nuevo técnico de Millonarios?
¿Millonarios tiene listo el reemplazo de Hernán Torres? Esto dijo el director deportivo Michaloutsos / Millonarios FC
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota como visitante de Millonarios ante Pasto en la tercera fecha de la liga. Steven dijo: “En el momento del penal de Contreras, Millonarios habia equilibrado el partido. Creo que Hernán trabajó el partido de manera incorrecta, porque salió desbocado”. Sobre el tema César agregó: “Contreras está ejerciendo liderazgo en el camerino de Millonarios, cobró el penal e hizo el gol. Lo de Mateo García fue una expulsión sin sentido, producto del desespero”.
No olvide escuchar el audio del programa.
