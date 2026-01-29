El deporte llegó al nuevo mirador de Loma Fresca de Cartagena

En el marco de las Fiestas de la Candelaria en La Popa, la Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, acompañó una nueva jornada de Heroicos Run Club, un movimiento ciudadano que cada miércoles convoca a más de 200 cartageneros para promover el deporte y la apropiación positiva del espacio público en sectores donde esta práctica ha sido históricamente poco visible.

En esta oportunidad, el recorrido inició en el barrio Santa Rita y finalizó en el mirador del Cerro de La Popa, completando 3,6 kilómetros que se convirtieron en un escenario de integración, actividad física y encuentro comunitario, con la presencia de más de 300 corredores, vecinos y espectadores que reafirman el impacto social que tiene esta iniciativa en la ciudad.

Durante la actividad, Distriseguridad dispuso un acompañamiento integral con el apoyo de drones, sistema de CCTV móvil, Civik y brigada cívica, garantizando condiciones de seguridad para los participantes y para la comunidad que observó el desarrollo de la jornada a lo largo del trayecto.

Daniel Chico, representante de Heroicos Run Club, resaltó el respaldo institucional como un factor clave para el crecimiento del movimiento.

“Contar con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena y de Distriseguridad nos permite llevar el deporte a más barrios con tranquilidad y confianza. Este acompañamiento demuestra que cuando las instituciones y la ciudadanía trabajan juntas, se generan espacios seguros y positivos para todos”, afirmó.

Con este tipo de acciones, la Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, fortalece la intervención integral que se ha realizado en esta zona mejorando la convivencia y el uso seguro del espacio público, apoyando iniciativas ciudadanas para un mejor tejido social y proyectar una imagen positiva de la Cartagena popular.