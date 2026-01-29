Capturan en Bogotá a alias ‘Checho’, enlace internacional del grupo delincuencial ‘Los Spartanos’

Colombia

En el Aeropuerto Internacional El Dorado fue capturado José Ángelo Valencia Guzmán, alias ‘Checho’, señalado como enlace internacional de ‘Los Spartanos’, estructura criminal con injerencia en Buenaventura, Valle del Cauca.

Alias ‘Checho’ fue capturado tras aterrizar en Bogotá luego de ser deportado desde Chile, país en el que cumplió una condena en cárcel por el delito de porte ilegal de armas.

De acuerdo con las autoridades, su historial judicial incluye una sentencia en ese país, tras ser sorprendido en flagrancia con un arma de fuego.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, indicó que las investigaciones señalan que el capturado tendría una trayectoria criminal superior a cinco años dentro de los “Spartanos”, participando en la articulación de actividades ilícitas tanto en Colombia como en el exterior.

Según las pruebas recopiladas, por orden de alias “Mapaya”, cabecilla principal de la organización, alias “Checho” habría ingresado a territorio chileno en 2024 con el objetivo de expandir la estructura criminal y consolidar economías ilícitas, fortaleciendo el accionar transnacional del grupo.

Entre sus presuntas funciones criminales se encuentran la coordinación de homicidios selectivos, hurtos, tráfico de estupefacientes y extorsiones a comerciantes, así como el cobro del denominado “impuesto al gramaje”, una modalidad de extorsión asociada al tráfico de drogas que exige pagos por cada cantidad de sustancia producida, transportada o comercializada en zonas bajo control de la organización.

Sentencia en Colombia

El capturado deberá responder ante la justicia colombiana por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de hurto agravado.

La captura fue realizada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en el marco de una ofensiva contra organizaciones criminales de alcance transnacional.