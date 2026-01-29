Congreso lamentó la muerte del Representante Diógenes Quintero y pide investigación del hecho

Representante a la Cámara por la Curul de Paz Diógenes Quintero / Foto Redes Sociales

En un pronunciamiento conjunto, los presidentes de la Cámara de Representantes Julián López y del Senado Lidia García expresaron sus condolencias por el fallecimiento del representante por las curules de paz Diógenes Quintero.

“Expresamos nuestra más sincera solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y seres queridos, así como a las demás personas afectadas por este doloroso hecho. Acompañamos su dolor en este momento de profundo duelo”, señalaron.

El Congreso de la República aseguró que el representante de Diógenes Quintero representó con compromiso y convicción a las víctimas del conflicto armado, elevando su voz en el legislativo y trabajando por la dignidad la verdad la justicia la reparación.

“Desde el congreso de la República hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se presentó este acontecimiento”, indicaron en la misiva.

El vuelo NSE 8849 de Satena desapareció luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo tras haber despegado alrededor de las 11:42 de la mañana. De acuerdo con la aerolínea, tenía previsto aterrizar sobre las 12:05 del mediodía en Ocaña.

El último contacto con las autoridades aeronáuticas se registró a las 11:54 de la mañana y, por varias horas, se desconoció su ubicación.