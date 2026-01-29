Política

Congreso lamentó la muerte del Representante Diógenes Quintero y pide investigación del hecho

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hizo un llamado urgente a no manipular los restos de la aeronave, advirtiendo que cualquier alteración puede afectar el proceso investigativo.

Representante a la Cámara por la Curul de Paz Diógenes Quintero / Foto Redes Sociales

Representante a la Cámara por la Curul de Paz Diógenes Quintero / Foto Redes Sociales

Juan Carlos González

En un pronunciamiento conjunto, los presidentes de la Cámara de Representantes Julián López y del Senado Lidia García expresaron sus condolencias por el fallecimiento del representante por las curules de paz Diógenes Quintero.

“Expresamos nuestra más sincera solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y seres queridos, así como a las demás personas afectadas por este doloroso hecho. Acompañamos su dolor en este momento de profundo duelo”, señalaron.

El Congreso de la República aseguró que el representante de Diógenes Quintero representó con compromiso y convicción a las víctimas del conflicto armado, elevando su voz en el legislativo y trabajando por la dignidad la verdad la justicia la reparación.

“Desde el congreso de la República hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se presentó este acontecimiento”, indicaron en la misiva.

El vuelo NSE 8849 de Satena desapareció luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo tras haber despegado alrededor de las 11:42 de la mañana. De acuerdo con la aerolínea, tenía previsto aterrizar sobre las 12:05 del mediodía en Ocaña.

El último contacto con las autoridades aeronáuticas se registró a las 11:54 de la mañana y, por varias horas, se desconoció su ubicación.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad