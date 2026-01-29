Congresista del Centro Democrático denunciará por injuria y calumnia a Claudia López

El congresista del Centro Democrático confirmó que interpondrá una denuncia penal por injuria y calumnia contra la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, luego de afirmaciones ante la opinión pública en las que, según explicó, se califica a ese partido como “paramilitar”.

En una comunicación, Villamizar aseguró que este tipo de expresiones excede el debate político y constituye una imputación de carácter criminal contra una colectividad legalmente constituida.

“Llamar ‘paramilitar’ a un partido legal no es opinión política, es un señalamiento criminal. El Centro Democrático no nació de las armas, nació del voto ciudadano”, expresó el representante.

El congresista señaló que las declaraciones afectan la honra no solo de sus dirigentes, sino también de los militantes y votantes del partido. A su juicio, el uso de ese lenguaje contribuye a la estigmatización política y puede tener consecuencias en el clima democrático.

Anunciamos una denuncia por injuria y calumnia contra @ClaudiaLopez. Sus declaraciones en @BluRadioCo contra el @CeDemocratico son graves y peligrosas. En Colombia el debate es con ideas, no con señalamientos criminales.‼️



En el documento, Villamizar sostuvo que el debate electoral debe darse en el terreno de los argumentos y no de las descalificaciones personales. “En Colombia el debate es con ideas, no con calumnias”, agregó.

Además, explicó que acudirá a la justicia para que sean las autoridades competentes las que determinen si las afirmaciones de Claudia López configuran los delitos de injuria y calumnia, y reiteró que estos señalamientos no pueden normalizarse en el escenario político.