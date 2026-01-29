Conductores de vehículos de plataforma protestaron en las calles de Ibagué

Ibagué

Conductores de vehículos de plataformas se tomaron las calles de Ibagué durante la noche del miércoles 28 de enero en protesta por los operativos que están desarrollando las autoridades de tránsito contra la ilegalidad en el transporte.

Los mensajes de las pancartas y los arengas que se escucharon durante la movilización iban contra las autoridades de tránsito a las que piden cese lo que para ellos es una persecución.

“Es injusto que el único sustento que tengamos con el trabajo que hacemos en los vehículos se nos afecte con las inmovilizaciones, es un capricho de las autoridades, hemos salido pacíficamente a alzar nuestra voz porque tenemos 4 compañeros hospitalizados, es una persecución contra quienes trabajamos en plataformas”, dijo uno de los conductores que solicitó reserva de su nombre.

Los ánimos estaban caldeados desde la mañana debido a que en la calle 11 entre carreras segunda y tercera en pleno centro de la capital del Tolima se había presentado una confrontación por no permitir la inmovilización de un vehículo de plataforma.

“Tenemos una tasa alta de desempleo en Ibagué, esta es una de las opciones que tenemos para poder conseguir el sustento sin delinquir, estamos en desacuerdo con la que está sucediendo con nuestros vehículos, las plataformas son una opción de trabajo, ellos nos están atropellando con los operativos”, resaltó otro de los manifestantes.

La movilización terminó a altas horas de la noche en la calle 60 con avenida Ambalá donde se presentó una nueva confrontación con las autoridades por el bloqueo que se registró de este importante punto de la ciudad.

Se espera que este tipo de manifestaciones lideradas por un grupo denominado como ´Picaminosos´ se mantengan hasta que funcionarios de la Alcaldía los atiendan.

En la capital del Tolima la directriz de las autoridades de tránsito es continuar con los operativos contra la ilegalidad en el transporte público, en la ciudad estarían trabajando más 5 mil vehículos particulares a través de plataformas.