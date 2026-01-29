Tunja

Clínica Boyacá suspende servicios a usuarios de Nueva EPS por millonaria deuda

Desde el 2 de febrero, miles de afiliados a Nueva EPS en Duitama solo podrán acceder al servicio de urgencias en la Clínica Boyacá, tras la suspensión de consultas, cirugías y hospitalización por una cartera que supera los 11 mil millones de pesos.

La Clínica Boyacá S.A.S., con sede en Duitama, informó que a partir del 2 de febrero de 2026 suspenderá la atención a los usuarios afiliados a Nueva EPS en varios servicios de salud, debido a la terminación del contrato con esa entidad promotora. Según el comunicado emitido por la institución, la medida afectará la consulta externa especializada, la cirugía programada, los servicios de imagenología programada y la hospitalización, mientras que la atención de urgencias se mantendrá de manera exclusiva para estos usuarios.

La clínica explicó que la decisión obedece a los incumplimientos en los pagos por parte de Nueva EPS y al crecimiento de la cartera vencida, que a la fecha supera los 11 mil millones de pesos, situación que —según la gerencia— compromete la sostenibilidad financiera de la institución y la adecuada prestación de los servicios. En el comunicado, firmado por el gerente Carlos Alberto Posada Prada, se indicó que desde el 2 de diciembre de 2025 se había advertido a la EPS sobre la gravedad del panorama financiero sin que se propusieran soluciones, razón por la cual se optó por la terminación contractual. La Clínica Boyacá aclaró que la atención a las demás entidades contratantes continuará sin modificaciones.

