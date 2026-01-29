Política

Cambio Radical pedirá a su militancia no participar en las consultas del 8 de marzo

El partido pidió que el tarjetón solo se le entregue a quien lo solicite.

Cambio Radical y urnas

Caracol Radio confirmó que el partido Cambio Radical, cuyo líder natural es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, les pedirá a sus militantes no votar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo de 2026.

Y es que esta colectividad optó por no participar en este mecanismo para la selección de su candidato presidencial.

Este llamado se suma a la petición que les hizo Cambio Radical a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral para garantizar la imparcialidad en esta jornada.

“Resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria", indicó la colectividad.

A propósito, el registrador nacional Hernán Penagos respondió a la solicitud y aclaró que el 8 de marzo solo se entregarán los tarjetones de Senado y Cámara, y que los jurados únicamente informarán sobre la existencia del tarjetón de las consultas.

