Cambio Radical pedirá a su militancia no participar en las consultas del 8 de marzo

Caracol Radio confirmó que el partido Cambio Radical, cuyo líder natural es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, les pedirá a sus militantes no votar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo de 2026.

Y es que esta colectividad optó por no participar en este mecanismo para la selección de su candidato presidencial.

Este llamado se suma a la petición que les hizo Cambio Radical a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral para garantizar la imparcialidad en esta jornada.

“Resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria", indicó la colectividad.

#RetoElecciones2026 | Cambio Radical pidió a la Registraduría que el tarjetón de las consultas solo sea entregado a los ciudadanos que lo soliciten, conforme a la ley. Aseguran que esto es para garantizar el principio de imparcialidad. Vía @laurad_duarte https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/xDfU2csoXb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

A propósito, el registrador nacional Hernán Penagos respondió a la solicitud y aclaró que el 8 de marzo solo se entregarán los tarjetones de Senado y Cámara, y que los jurados únicamente informarán sobre la existencia del tarjetón de las consultas.