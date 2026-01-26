Cambio Radical pide que el tarjetón de consultas solo se entregue a quien lo solicite

Según el partido Cambio Radical, en la más reciente reunión de seguimiento electoral, la Registraduría dio a entender que el próximo 8 de marzo el tarjetón de las consultas interpartidistas sería entregado automáticamente a todos los votantes.

Al respecto, la colectividad liderada por el exvicepresidente German Vargas Lleras pidió que esta tarjeta electoral solo sea suministrada a los ciudadanos que la soliciten de manera expresa.

Según dijeron, esta medida garantizaría el principio de imparcialidad y se ajustaría a lo establecido en la Ley 130 de 1994, la cual señala que el tarjetón de consultas debe entregarse únicamente a quienes manifiesten su intención de participar.

Y es que recordemos que el 8 de marzo, serán las elecciones el Congreso; mientras que las consultas serán de elección voluntaria.

Cambio Radical advirtió que la entrega del tarjetón a todos los votantes podría afectar a los partidos que no harán parte de las consultas interpartidistas, como ellos.

En todo caso, es de recordar que la cabeza de lista de Cambio Radical al Senado, el senador Carlos Fernando Motoa, respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, quien no competirá tampoco en las consultas del próximo 8 de marzo.

Lea también: Petrismo inscribiría mañana su consulta y esperan decisión de Juan Fernando Cristo

Ahora, se sabe que durante la mañana de hoy el director de Cambio Radical, German Córdoba, sostuvo una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, en la que reiteró esa preocupación.

Y el registrador habría manifestado su disposición para garantizar esa norma.