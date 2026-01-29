Cae alias ‘Guadaña’, acusado de por lo menos cinco homicidios en el Tolima

Tolima

En una vivienda del barrio El Bosque, en Melgar, oriente del Tolima, las autoridades capturaron a alias ‘Guadaña’, quien era requerido por la justicia como presunto responsable de al menos cinco homicidios.

Durante una diligencia de allanamiento y registro se hizo efectiva la orden de captura vigente, expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Carmen de Apicalá, por el delito de homicidio.

El coronel John Anderson López, comandante de la Policía en el Tolima, informó que en el operativo participaron unidades del Departamento de Policía Tolima, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“El hoy capturado, al parecer, estaría vinculado a otros casos de homicidio y registra anotaciones judiciales por los delitos de falsedad ideológica en documento público, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y daño en bien ajeno”, señaló el coronel López.

Alias ‘Guadaña’ quedó a disposición de la Fiscalía 37 Seccional de Melgar, mientras avanzan las audiencias de legalización de captura para definir su situación jurídica.