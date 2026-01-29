Boyacá pone la escuela al frente de la defensa de sus humedales

La Secretaría de Educación de Boyacá y la Institución Educativa Técnico Industrial Julio Flórez de Chiquinquirá anunciaron la realización del Congreso Virtual ‘Escuela y Cambio Climático’, un espacio académico y pedagógico que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial de los Humedales. El evento se desarrollará el próximo 2 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, y será transmitido a través del Facebook de la Secretaría de Educación de Boyacá y el canal de YouTube SEDBoyacá.

El congreso contará con la participación de expertos en el patrimonio natural de la Laguna de Fúquene y el Lago de Tota, dos ecosistemas estratégicos de la altiplanicie boyacense y considerados joyas naturales únicas en el mundo. Las ponencias abordarán la importancia de estos humedales, su estado actual y los retos que enfrentan frente al cambio climático, así como el papel de la escuela en la formación de conciencia ambiental.

Con esta iniciativa, las entidades organizadoras buscan fortalecer la cultura ambiental y promover el manejo responsable del recurso hídrico, además de articular esfuerzos para la protección y conservación de los humedales. La Secretaría de Educación informó que el evento quedará grabado en las plataformas digitales para quienes no puedan conectarse en el horario establecido, garantizando así el acceso a la comunidad educativa y al público en general.