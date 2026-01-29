6AM W6AM W

Bancamía impulsó el emprendimiento de una diseñadora de modas que cumple sueños a quinceañeras

Kelly Zapata, de 24 años, se ganó una beca para estudiar diseño de modas.

06:08

Bancamía sigue cumpliendo sueños. Esta vez la beneficiaria fue Kelly Zapata, en Dabeiba Antioquia, una mujer de 24 años que logró entrar a estudiar diseño de modas gracias a una beca.

Puede leer: Bancamía le cambió la vida a una peluquera en Bosconia, Cesar: Esta es su historia

Se trata de las becas ‘Transformando Vidas’ de BBVA y Bancamía. Kelly, en el 2020, compitiendo con más de 700 personas, se quedó con la beca y cumplió uno de sus mayores sueños.

“Mi mamá lleva muchos años siendo modista, crecí en ese entorno lleno de telas, máquinas y demás”, contó.

“En el 2020 se lanzó la primer versión de becas ‘Transformando Vidas’ de BBVA y Bancamía, se postularon 700 personas, era muy complejo, pero mi familia me apoyó y llegué a la beca”, dijo la joven que ya ha estado presente en Colombiamoda.

Aunque Dabeiba ha sido un municipio altamente golpeado por la violencia, Kelly tiene un emprendimiento llamado ‘Cumpliendo sueños a una quinceañera’, el cual tiene como objetivo, según contó, ayudar a niñas que han perdido a su padre por un conflicto.

Le puede interesar: Cinco jóvenes hijos de microempresarios vulnerables irán a la universidad gracias a BBVA y Bancamía

“Tenemos la satisfacción de ver que podemos dar un granito de arena a las quinceañeras. Hemos llegado a poblaciones campesinas, madres cabeza de hogar, centros de desmovilización, niñas que han crecido en la selva”, reveló.

