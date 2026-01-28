Actualidad

“No hay protección”: Víctimas de músico bogotano acusado de abuso sexual reaccionan a su libertad

Desde el pasado 20 de enero, Jonathan Hernández se encuentra en libertad por orden de una jueza de control de garantías.

Jonathan Hernández fue imputado con los cargos de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual.

Juliana Hernández

Con bastante preocupación e indignación se ha recibido la noticia de la liberación de Jonathan Hernández, músico y vocalista de una banda de rock bogotana conocida como ‘Electric Mistakes’, quien había sido capturado en 2023 por, presuntamente, haber abusado sexualmente a varias mujeres.

El sujeto dejaba en completa indefensión a sus víctimas, dándoles bebidas y alimentos con sustancias y medicamentos ansiolíticos, hechos que, además, habrían sido cometidos en complicidad con su pareja sentimental Laura Perilla.

El cantante fue imputado el 28 de julio de 2023 con los cargos de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual; ahora, una jueza de control de garantías lo deja en libertad por vencimiento de términos, con al menos 5 denuncias formales interpuestas en la fiscalía y un material probatorio de peso.

Una de sus víctimas, reveló a Caracol Radio que el temor entre las denunciantes es colectivo por la falta de garantías:no tenemos ninguna medida de protección ni ningún tipo de comunicación con las autoridades”, expresó.

Asimismo, afirmó que no se han compulsado copias para cambiar el estado de testigos a víctimas, como sucede en su caso específicamente.

“Algunas estamos más contenidas, pero muertas de susto, hay otras que están completamente destrozadas por todo el esfuerzo que se hizo desde el 2021 […] es un sentimiento de que, prácticamente todo lo que se hizo, no ha servido para nada”, dijo.

Según Iván Máttar, abogado penalista, el vencimiento de términos tiene un vacío importante, y es que en estos casos, después de dos años de investigación y uno de proceso, “no hay una decisión que pueda atender las denuncias” y aunque el proceso contra el imputado continúa, con él en libertad son las víctimas quienes corren riesgos.

Caracol Radio
