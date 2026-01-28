“No hay protección”: Víctimas de músico bogotano acusado de abuso sexual reaccionan a su libertad

Jonathan Hernández fue imputado con los cargos de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual.

Con bastante preocupación e indignación se ha recibido la noticia de la liberación de Jonathan Hernández, músico y vocalista de una banda de rock bogotana conocida como ‘Electric Mistakes’, quien había sido capturado en 2023 por, presuntamente, haber abusado sexualmente a varias mujeres.

El sujeto dejaba en completa indefensión a sus víctimas, dándoles bebidas y alimentos con sustancias y medicamentos ansiolíticos, hechos que, además, habrían sido cometidos en complicidad con su pareja sentimental Laura Perilla.

Lea también: Condenan a un conductor de bus que abusó sexualmente de una menor en Melgar, Tolima

El cantante fue imputado el 28 de julio de 2023 con los cargos de acceso carnal o acto sexual con personas puestas en incapacidad de resistir y acoso sexual; ahora, una jueza de control de garantías lo deja en libertad por vencimiento de términos, con al menos 5 denuncias formales interpuestas en la fiscalía y un material probatorio de peso.

Una de sus víctimas, reveló a Caracol Radio que el temor entre las denunciantes es colectivo por la falta de garantías: “no tenemos ninguna medida de protección ni ningún tipo de comunicación con las autoridades”, expresó.

Asimismo, afirmó que no se han compulsado copias para cambiar el estado de testigos a víctimas, como sucede en su caso específicamente.

“Algunas estamos más contenidas, pero muertas de susto, hay otras que están completamente destrozadas por todo el esfuerzo que se hizo desde el 2021 […] es un sentimiento de que, prácticamente todo lo que se hizo, no ha servido para nada”, dijo.

Según Iván Máttar, abogado penalista, el vencimiento de términos tiene un vacío importante, y es que en estos casos, después de dos años de investigación y uno de proceso, “no hay una decisión que pueda atender las denuncias” y aunque el proceso contra el imputado continúa, con él en libertad son las víctimas quienes corren riesgos.