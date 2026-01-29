Autoridades desmantelaron laboratorios de coca del Clan del Golfo en el Urabá

Antioquia

Las autoridades desmantelaron varios laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Durante una operación adelantada por el Ejército Nacional en coordinación con la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Llana, donde soldados del Batallón de Infantería número 47 General Francisco de Paula Vélez, adscritos a la Décima Séptima Brigada, ubicaron y destruyeron de manera controlada estructuras artesanales que, según las autoridades, estarían al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Fernando Oquendo Estrada.

De acuerdo con la información oficial, estos laboratorios tenían capacidad para producir cerca de 300 kilos mensuales de clorhidrato de cocaína.

En el lugar fueron hallados y destruidos 560 galones de pasta base de coca en proceso, además de 170 galones de ACPM y 140 galones de gasolina, insumos utilizados para la elaboración de la droga.

Durante la operación también se incautaron 175 kilos de cemento, 130 kilos de cal, 120 kilos de urea, dos prensas artesanales y 21 canecas plásticas, elementos que hacían parte del proceso de producción del alcaloide.

El comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, coronel Diego Alberto León Grimaldo, explicó que estas acciones hacen parte de las operaciones ofensivas que se desarrollan en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y buscan golpear las economías ilegales de los grupos armados que operan en la región.

Según el balance entregado por las autoridades, la destrucción de estos laboratorios representa una afectación económica cercana a los 1.250 millones de pesos para el Clan del Golfo.

El Ejército aseguró que continuará adelantando operaciones en el Urabá antioqueño para reducir el impacto del narcotráfico y limitar la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales.