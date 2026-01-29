Autoridades de salud en el Huila refuerzan vacunación ante alerta por fiebre amarilla en el país

Secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, hace el llamado a intensificar la vacunación contra la fiebre amarilla en el departamento.

Las autoridades de salud del Huila encendieron las alertas ante el brote de fiebre amarilla que se registra en el país, donde ya se han confirmado 10 casos en lo que va del año, con un saldo de nueve personas fallecidas.

El secretario de Salud departamental, César Germán Roa Trujillo, explicó que, según el Ministerio de Salud, las personas que han perdido la vida no contaban con la vacuna contra esta enfermedad, lo que ha llevado a reforzar las acciones de prevención en el territorio.

“El plan para este año contempla intensificar la vacunación y atender la recomendación del Ministerio de Salud de revacunar a quienes recibieron la dosis hace más de 10 años, especialmente en municipios de alto riesgo”, señaló el funcionario. —

Roa indicó que, de manera paralela, se vienen desarrollando acciones de control del vector tanto en zonas urbanas como rurales, con el acompañamiento del equipo de zoonosis del departamento, las direcciones locales de salud y las alcaldías municipales.

Además, anunció que el próximo 18 de febrero se realizará una reunión con rectores y directivas de instituciones educativas del Huila, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención y ampliar la cobertura de vacunación en el sector escolar.

El secretario destacó que Neiva cerró el año anterior con una cobertura de vacunación superior al 90% contra la fiebre amarilla y reiteró el llamado para que todos los municipios alcancen este mismo porcentaje, con el objetivo de erradicar la enfermedad en el departamento.