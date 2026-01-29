Así es ‘Piso 9’, el proyecto que impulsa a privados de la libertad en la Cárcel Pedregal a emprender

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Álex Mejía, fundador del proyecto ‘Piso 9′, quien explicó qué busca este programa con los privados de la libertad en la Cárcel Pedregal en Medellín.

Según narró Mejía, ‘Piso 9′ busca ayudar los reclusos a emprender formando empresa, y así fue la historia de su nacimiento.

"Piso 9 es una empresa que nace en la Cárcel de Pedregal a través de un acto de fe por la recuperación en la vida de mi hijo. Recuperamos la vida de mi hijo y logramos, a través de esta vida espiritual que logra tener, confiar en los privados de la libertad y, en un acto de fe, montar una empresa en la cárcel de máxima y alta seguridad en Pedregal“, comentó.

En esa línea, Mejía resaltó que aunque se concibió para los presos de esa cárcel, la iniciativa también se extendió a personas que salieron de prisión.

“También abrazamos a los post penados. También les damos, después de la formación que tienen con nosotros en estos talleres, la segunda oportunidad o la tercera también afuera. La idea es que a través de la formación que reciben y la vida psicoespiritual logremos tener seres humanos dignos afuera”, subrayó.

¿Qué se les enseña a los miembros?

Mejía explicó que a estas personas se les enseña “a trabajar máquinas de confección. Se les da formación a través de cinco universidades, entre ellas el SENA y la Universidad de Antioquia, pero lo más chévere es que la formación también se hace a través de la economía circular. Les enseñamos a ellos, a través de la basura, a sacar productos de moda para que cuando sean post penados tengan una herramienta en cero costos por el insumo”

Escuche la entrevista completa a continuación:

