Premio internacional a audiolibro de Martha Ruiz Solera proyecta su candidatura al Congreso

En un logro cultural que trasciende el ámbito local, el audiolibro del libro “Un viaje al Fondo de mi Vida”, de la escritora cordobesa Martha Ruiz Solera, fue galardonado con un premio SOVAS (Society of Voice Arts and Sciences) en Los Ángeles, Estados Unidos.

Estos premios, reconocidos globalmente como los “Óscar de la voz”, distinguen la excelencia en doblaje, locución y narración. El triunfo llega en un momento en que la autora, quien firma la obra de no ficción que recoge su testimonio personal, se encuentra inmersa en la campaña electoral como candidata a la Cámara de Representantes por Córdoba con la Coalición Primero Córdoba.

La distinción recayó sobre la producción sonora de su libro, cuya narración estuvo a cargo de la reconocida actriz de voz colombiana Isabel Junca. Fue la interpretación de Junca la que llevó a la obra a competir y alzarse finalmente con el premio en una ceremonia que reúne lo mejor de la industria a nivel internacional.

El libro original, publicado en 2025 por Editorial Panamericana bajo la edición del periodista Carlos Marín, encontró en el formato audiolibro una vía para amplificar su alcance y dotar de nuevas dimensiones al relato de resiliencia y superación personal que contiene.

El reconocimiento internacional valida el valor literario y testimonial del trabajo de Martha Ruiz Solera, gestora social de Córdoba entre 2020 y 2023, confirmando que las historias reales, contadas con honestidad, pueden resonar en escenarios globales.

La obra, que la autora presenta como un viaje íntimo y profesional marcado por el amor a la familia, que narra sus experiencias como víctima del conflicto armado y su proceso de resiliencia, fue transformada en una experiencia auditiva que impresionó a los jueces de los prestigiosos premios. Este logro proyecta no solo el trabajo de la escritora, sino también el talento de la narradora Isabel Junca y la apuesta de la editorial por formatos innovadores.

Un premio para la mujer cordobesa

Martha Ruiz Solera ha señalado que el triunfo “no solo pertenece a la autora, sino que se convierte en un premio simbólico para las mujeres cordobesas y para toda la región”. Asimismo, ha vinculado el espíritu del libro con su aspiración política, reafirmando “su compromiso de ser la voz de las mujeres y de los cordobeses” y proyectando “ese mismo espíritu de lucha y representación” en su búsqueda de un escaño en la Cámara de Representantes.

Visibilidad a las narrativas regionales

La consecuencia directa de este reconocimiento es la proyección internacional de una historia local y la validación de un formato, el audiolibro, como vehículo poderoso para la literatura testimonial.

El premio SOVAS coloca a “Un viaje al Fondo de mi Vida” en un mapa global de producciones sonoras de excelencia, demostrando que las narrativas regionales, cuando son tratadas con profesionalismo y sensibilidad artística, tienen el potencial de trascender y competir con los más altos estándares internacionales.