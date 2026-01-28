Villavicencio será el epicentro del agro colombiano con Expomalocas 2026

Colombia

El departamento del Meta se prepara para recibir, del 28 de enero al 1 de febrero de 2026, uno de los eventos agroindustriales más relevantes del país. Se trata de Expomalocas 2026, una feria que reunirá a productores, ganaderos, empresarios, académicos, inversionistas y delegaciones nacionales e internacionales, consolidando a la región como un referente del nuevo modelo de desarrollo rural en Colombia.

Bajo el lema “La evolución del campo colombiano”, la feria tendrá lugar en el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, en Villavicencio, donde se desarrollará una agenda que integra exposiciones ganaderas y equinas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, competencias deportivas, muestras culturales, mercados campesinos y conciertos de alcance nacional.

Entre los principales atractivos se destacan las exposiciones de razas bovinas y equinas nacionales e internacionales, los concursos lecheros, remates ganaderos y el Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado. A esto se suman pabellones dedicados a la agroinnovación, el emprendimiento rural, la mujer rural, el café, el cacao —uno de los productos insignia del Meta con reconocimiento internacional— y las artesanías.

Uno de los pilares de Expomalocas 2026 será Maloca Académico, un espacio de discusión técnica y especializada en el que se abordarán temas clave para el país como ganadería sostenible, seguridad alimentaria, agroecología, ordenamiento territorial, energías limpias, biodiversidad y desarrollo rural. En este escenario participarán expertos nacionales e internacionales, organismos multilaterales y representantes del sector productivo.

La feria contará con Brasil como país invitado, Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio invitado, lo que fortalecerá el intercambio comercial, tecnológico y cultural, además de abrir nuevas oportunidades de inversión para el sector agropecuario y agroindustrial.

Con este evento, el Meta busca reafirmar su papel estratégico en la economía rural del país. No solo por ser uno de los principales territorios ganaderos de Colombia, sino también por su liderazgo en producción de maíz y soya, y por su apuesta por un campo más tecnificado, sostenible y conectado con los mercados.

Más que una feria regional, Expomalocas 2026 se presenta como una plataforma de impacto nacional que articula economía, conocimiento, cultura y turismo, y que muestra cómo el campo colombiano está cambiando. El Meta, una vez más, se posiciona como laboratorio vivo de esa transformación.