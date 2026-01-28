Economía

Suspensión de energía colombiana le cuesta a Ecuador cerca de USD 2 millones diarios: MinEnergía

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia señaló que la suspensión de la venta de energía eléctrica desde nuestro país está generando a Ecuador sobrecostos al obligarlo a reemplazar la electricidad por fuentes de generación más costosas y menos eficientes.

Banderas de Colombia y Ecuador. Fotos: Getty Images

Banderas de Colombia y Ecuador. Fotos: Getty Images

Caracol Radio

Juliana Jiménez

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió un comunicado en el que explicó que la energía que Colombia exportaba al país vecino, Ecuador, se ofrecía a precios competitivos y provenía, en su mayoría, de una matriz con alta participación de fuentes hídricas y renovables. Ahora a Ecuador le cuesta alrededor de USD 2 millones diarios reemplazarla.

Este suministro permitía a Ecuador cubrir parte de su demanda con una alternativa más económica y con menor impacto ambiental, ya que las exportaciones de Colombia se daban a un precio competitivo.

Con la interrupción de las transacciones de este suministro en medio de la guerra comercial entre ambos países, el sistema eléctrico ecuatoriano ha tenido que recurrir a reemplazar la energía a partir de generación térmica y otras fuentes más caras. Este cambio ha incrementado de forma inmediata los costos del sistema y la presión sobre las finanzas públicas del país porque tiene un mayor costo operativo.

Lea también:

El Ministerio de Minas y Energía explicó que ha actuado con responsabilidad técnica y transparencia, con el fin de priorizar la seguridad energética nacional. Asimismo, afirmó que mantiene su disposición a la integración energética regional, siempre que se base en reglas claras y coordinación entre ambos países con un acuerdo mutuo.

La viceministra de Energía, Karen Schutt, señaló que “la integración energética permite reducir costos y fortalecer la confiabilidad de los sistemas. Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos”.

Le puede interesar: Gremio de plásticos se opone a arancel del 30% impuesto por Ecuador: productos subirían de precio

La interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador ha sido un mecanismo clave para mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos y reducir costos en ambos países. Este tipo de intercambios permiten aprovechar la complementariedad entre matrices de generación y fortalecer la confiabilidad del suministro en la región.

En ese sentido, el Gobierno colombiano insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales y avanzar en soluciones concertadas. Según las autoridades, las medidas que restringen los intercambios energéticos terminan reflejándose en mayores costos para los Estados y, en última instancia, para los ciudadanos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad