Suspensión de energía colombiana le cuesta a Ecuador cerca de USD 2 millones diarios: MinEnergía

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió un comunicado en el que explicó que la energía que Colombia exportaba al país vecino, Ecuador, se ofrecía a precios competitivos y provenía, en su mayoría, de una matriz con alta participación de fuentes hídricas y renovables. Ahora a Ecuador le cuesta alrededor de USD 2 millones diarios reemplazarla.

Este suministro permitía a Ecuador cubrir parte de su demanda con una alternativa más económica y con menor impacto ambiental, ya que las exportaciones de Colombia se daban a un precio competitivo.

Con la interrupción de las transacciones de este suministro en medio de la guerra comercial entre ambos países, el sistema eléctrico ecuatoriano ha tenido que recurrir a reemplazar la energía a partir de generación térmica y otras fuentes más caras. Este cambio ha incrementado de forma inmediata los costos del sistema y la presión sobre las finanzas públicas del país porque tiene un mayor costo operativo.

El Ministerio de Minas y Energía explicó que ha actuado con responsabilidad técnica y transparencia, con el fin de priorizar la seguridad energética nacional. Asimismo, afirmó que mantiene su disposición a la integración energética regional, siempre que se base en reglas claras y coordinación entre ambos países con un acuerdo mutuo.

La viceministra de Energía, Karen Schutt, señaló que “la integración energética permite reducir costos y fortalecer la confiabilidad de los sistemas. Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos”.

La interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador ha sido un mecanismo clave para mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos y reducir costos en ambos países. Este tipo de intercambios permiten aprovechar la complementariedad entre matrices de generación y fortalecer la confiabilidad del suministro en la región.

En ese sentido, el Gobierno colombiano insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales y avanzar en soluciones concertadas. Según las autoridades, las medidas que restringen los intercambios energéticos terminan reflejándose en mayores costos para los Estados y, en última instancia, para los ciudadanos.