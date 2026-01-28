Semáforos de la avenida La Rosita vuelven a operar tras robo del sistema en Bucaramanga

Los semáforos de la avenida La Rosita, en Bucaramanga, ya se encuentran nuevamente en funcionamiento luego del robo del sistema de semaforización ocurrido en la madrugada del 21 de enero.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó la recuperación. También aseguró que su gobierno “trabajará a fondo para proyectar a la ciudad hacia la modernización de la red semafórica”.

El hecho delictivo afectó la intersección de la carrera 15 con la avenida La Rosita y también generó fallas en el cruce de la avenida La Rosita con la carrera 17, debido al hurto del sistema completo y no solo del cableado.

Tras el robo ocurrido el 21 de enero, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jair Manrique, había explicado que el hurto de cableado para su venta en el mercado negro se había vuelto recurrente.

Mientras se adelantaban las labores de reposición, la Dirección de Tránsito dispuso reguladores de movilidad en los puntos afectados para controlar el flujo vehicular y reducir el riesgo de accidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso a la línea 123 de la Policía Nacional.