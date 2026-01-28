Secuestrado médico en la zona rural de Cúcuta

Cúcuta

Hombres armados secuestraron en las últimas horas al médico y comerciante Ciro Sánchez en la zona rural de Cúcuta, área limítrofe con Venezuela.

El plagio del profesional de la salud y comerciante se produjo cuando el galeno se desplazaba por el corregimiento de Ricaurte, sobre la vía San Faustino.

Las autoridades informaron que la víctima es oriunda del municipio de El Zulia, población que esta ubicada a quince minutos de la capital nortesantandereana, y residente en la Ye de Astilleros.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen organizaciones al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el Clan del Golfo.

Las autoridades informaron que el vehículo de la víctima fue abandonado por sus captores metros más adelante del lugar donde se produjo el plagio.

En Norte de Santander en lo que va corrido del presente año diez personas han sido secuestradas. De esta cifra ocho se han registrado en la región del Catatumbo y dos en el área metropolitana de Cúcuta, siete ya fueron liberados.