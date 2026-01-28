Pruebas Saber Pro y TyT 2026: fechas, requisitos y paso a paso para la inscripción

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) tiene abierto el proceso de preinscripción para las pruebas Saber Pro, Saber TyT y sus versiones en el exterior, correspondientes al primer semestre del 2026.

Este trámite debe ser realizado por las Instituciones de Educación Superior (IES), por medio de los datos de cada estudiante y es indispensable para que los mismos puedan presentar el examen.

¿Qué son las pruebas Saber Pro?

Las pruebas Saber Pro son un examen de estado obligatorio en Colombia, diseñado por el Icfes para evaluar la calidad de la educación superior. Se aplican a estudiantes que han aprobado al menos el 75% de los créditos de programas profesionales, sirviendo como requisito de grado para medir competencias genéricas y específicas necesarias para el ejercicio profesional.

¿Quiénes pueden inscribirse a las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026?

Las pruebas están dirigidas a quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios universitarios, técnicos o tecnológicos.

El examen, creado para evaluar las competencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante, se hará de manera presencial, bajo la modalidad de papel y lápiz el 26 de abril que, según los datos de los estudiantes, se realizará la asignación geográfica de la prueba.

Requisitos para inscribirse en las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026:

El único requisito para presentar estas pruebas, según la entidad, es que los estudiantes ya hayan cursado al menos el 75 % de los créditos de su programa académico.

Fechas a tener en cuenta para las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026:

El proceso de preinscripción debe ser realizado por las instituciones de educación superior, responsables de registrar a sus estudiantes ante el Icfes. La fecha límite para esta etapa es el viernes 6 de febrero de 2026, paso indispensable antes de continuar con las siguientes fases del proceso.

Paso a paso para registrarse, pagar y consultar resultados de Saber Pro y TyT 2026

Tras la preinscripción institucional, los estudiantes deben completar su registro individual y efectuar el pago ordinario hasta el viernes 6 de febrero.

y efectuar el pago ordinario hasta el viernes 6 de febrero. Quienes no lo logren podrán acceder al registro y recaudo extraordinario, habilitado del lunes 9 al viernes 20 de febrero.

habilitado del lunes 9 al viernes 20 de febrero. Las citaciones oficiales se publicarán el viernes 10 de abril, fecha en la que los estudiantes podrán consultar el lugar de presentación.

fecha en la que los estudiantes podrán consultar el lugar de presentación. Posteriormente, los certificados de asistencia y los resultados individuales estarán disponibles desde el lunes 18 de mayo, mientras que la publicación oficial de resultados se realizará a partir del viernes 14 de agosto en el portal web del Icfes.

Más allá de su carácter obligatorio, la prueba Saber Pro cumple una función estratégica al permitir medir la calidad de la educación superior, ofrecer información clave a los estudiantes sobre su nivel de competencias y aportar insumos relevantes para la formulación de políticas públicas en educación.

