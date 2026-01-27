Santa Marta

Más de 80 mil estudiantes de colegios públicos regresaron a clases en Santa Marta

De esta cifra 62 mil recibirán raciones alimentarias de complementos desayunos y almuerzos, tanto en zona urbana como rural.

Más de 80 mil estudiantes de colegios públicos regresaron a clases en Santa Marta/ Alcaldía

Más de 80 mil estudiantes de colegios públicos regresaron a clases en Santa Marta/ Alcaldía

Santa Marta

En un acto realizado en la IED Hugo J. Bermúdez, la Alcaldía de Santa, les dio la bienvenida a más de 80 mil estudiantes que iniciaron sus actividades académicas en este año lectivo 2026; al mismo tiempo se puso en marcha el Programa de Alimentación Escolar -PAE- mayoritario y el Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP- desde el primer día de clases.

Le puede interesar:

Más de 200 uniformados garantizarán la seguridad durante el regreso a clases en Santa Marta

Se conoció que el año anterior eran atendidos 56 mil estudiantes; mientras que este año la población beneficiaria ascendió a 59 mil del PAE mayoritario y 3 mil del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP-, de acuerdo con la focalización proyectada por la dependencia educativa y validada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad de Alimentos para Aprender.

La actividad contó con la presencia de los secretarios de Educación, Sandra Patricia Muñoz y de Gobierno, Camilo George Díaz; el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo; el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jaime Ríos, docentes, padres de familia y comunidad en general.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad