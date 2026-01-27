Más de 80 mil estudiantes de colegios públicos regresaron a clases en Santa Marta

Santa Marta

En un acto realizado en la IED Hugo J. Bermúdez, la Alcaldía de Santa, les dio la bienvenida a más de 80 mil estudiantes que iniciaron sus actividades académicas en este año lectivo 2026; al mismo tiempo se puso en marcha el Programa de Alimentación Escolar -PAE- mayoritario y el Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP- desde el primer día de clases.

Se conoció que el año anterior eran atendidos 56 mil estudiantes; mientras que este año la población beneficiaria ascendió a 59 mil del PAE mayoritario y 3 mil del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP-, de acuerdo con la focalización proyectada por la dependencia educativa y validada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad de Alimentos para Aprender.

La actividad contó con la presencia de los secretarios de Educación, Sandra Patricia Muñoz y de Gobierno, Camilo George Díaz; el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo; el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Jaime Ríos, docentes, padres de familia y comunidad en general.