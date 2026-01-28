Precio del dólar en Venezuela HOY 28 de enero: BCV reporta un nuevo aumento en la cotización

El precio del dólar en Venezuela ha aumentado de forma desacelerada en los últimos meses por cuenta de factores como la continua depreciación del bolívar, la poca emisión de la divisa a nivel nacional y la creciente tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro que derivó en la captura de este último tras la intervención realizada el pasado 3 de enero sobre Caracas.

Luego de este hecho, y la posterior asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se ha buscado garantizar una mayor emisión de dólares en territorio bolivariano a partir de la venta de petróleo. De hecho, la ahora mandataria anunció un giro de 300 millones de dólares que servirá para controlar la hiperinflación y reducir la brecha que existe entre el mercado oficial y el paralelo.

Por su parte, el Banco Central de Venezuela aseguró que se vienen ofertando divisas en el mercado cambiario que contribuirá a complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional: “Debido a la implementación de nuevos mecanismos, el proceso requiere un periodo de adaptación técnica que garantice la seguridad en la recepción y liquidación de los recursos por parte de todos los actores involucrados”, explicó por medio de un comunicado.

Precisamente, esta circunstancia hace que el dólar mantenga un alza sostenida en la tasa representativa del mercado con respecto al bolívar, ya que se busca garantizar una mayor emisión de la divisa en Venezuela para fortalecer la economía nacional.

Cabe señalar que en las últimas horas, Venezuela recibió otros 200 millones de dólares por venta de hidrocarburos para ofertar en el mercado junto a los 300 millones que se emitieron inicialmente. Asimismo, la intención de Delcy Rodríguez es que el país se convierta en un gigante productor de petróleo a nivel mundial, al igual que otras potencias como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este miércoles 28 de enero

En su reciente informe, el Banco Central de Venezuela indicó que el dólar para este miércoles de enero de 2026 se cotiza en 361,4906 bolívares, lo que representa un nuevo aumento con respecto a la cifra emitida el día anterior (358,9247 bolívares).

Por otra parte, las demás divisas que se manejan en Venezuela también sufrieron un nuevo incremento para este miércoles a raíz de la constante depreciación del bolívar. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 432,71509291 bolívares.

432,71509291 bolívares. Yuan chino: 51,98311763 bolívares.

51,98311763 bolívares. Lira turca: 8,33177218 bolívares.

8,33177218 bolívares. Rublo ruso: 4,73374574 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 28 de enero

El Banco Central de Venezuela también indicó los precios que manejan las casas de cambio en Venezuela para quienes buscan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles:

Banco Mercantil: 390,1158 bolívares por compra y 407,8061 bolívares por venta.

390,1158 bolívares por compra y 407,8061 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 389,4381 bolívares por compra y 397,7605 bolívares por venta.

389,4381 bolívares por compra y 397,7605 bolívares por venta. Banco Plaza: 359,0264 bolívares por compra y por venta.

359,0264 bolívares por compra y por venta. Banesco: 369,5714 bolívares por compra y 387,0213 bolívares por venta.

369,5714 bolívares por compra y 387,0213 bolívares por venta. Bancamiga: 367,5852 bolívares por compra y 362,1349 bolívares por venta.

367,5852 bolívares por compra y 362,1349 bolívares por venta. Otras Instituciones: 382,8991 bolívares por compra y 381,9367 bolívares por venta.

Es importante señalar que el dólar había comenzado el 2024 con una cotización de 35,95 bolívares. Mientras que a finales de este año se registró una cifra de 51,93 bolívares. Sin embargo, esta alcanzó el umbral de los 301,37 bolívares al cierre del 2025, tal como lo señaló el Banco Central de Venezuela, lo que representa un aumento de casi el 600% en un lapso de 12 meses.