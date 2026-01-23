El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Habría acuerdos desde 2025 entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos, según The Guardian

El periódico británico The Guardian, uno de los más reconocidos del mundo, publicó en las últimas horas un artículo, firmado por el periodista Aram Roston, que sostiene que desde el año pasado había acuerdos entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos para que ella asumiera el poder en Venezuela, después de la salida de Nicolás Maduro.

El periodista afirma que cuatro fuentes estadounidenses confirmaron el plan en el que participaron tanto la hoy presidenta interina, Delcy Rodríguez, como su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Establece, sin embargo, que los Rodríguez no tuvieron que ver directamente con la captura de Maduro.

El plan arrancó en el otoño del año pasado y se concretó en noviembre después de la conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante venezolano Nicolás Maduro. De acuerdo con fuentes oficiales, en esa llamada Maduro pidió permanecer dos años más en el poder y retirarse posteriormente a cambio de obtener inmunidad para él y para doscientas personas más.

La solicitud de Maduro fue considerada dilatoria por el gobierno de Estados Unidos. Por esos mismos días, Delcy Rodríguez le habría dicho a intermediarios de la negociación que “Maduro tiene que irse”.

De acuerdo con la publicación, Catar y miembros de la familia real de ese país habrían actuado como facilitadores de los contactos entre los Rodríguez y Estados Unidos.

Catar tiene fuertes relaciones tanto con el presidente de Estados Unidos como con la hoy presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Than, le ofreció a Trump regalarle un avión Boeing 747, avaluado en 400 millones de dólares, para que sea el nuevo Air Force One.

DOHA, CATAR - 14 DE MAYO: El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani. (Foto de Win McNamee/Getty Images) / Win McNamee

Delcy Rodríguez es considerada una amiga personal del emir y miembros de su familia, con quienes comparte su afición por el pingpong. Hace un tiempo la entonces vicepresidenta de Venezuela fue invitada a Doha a jugar con miembros de la selección nacional de pingpong de Catar.

Foto: cuenta oficial de X de Delcy Rodríguez

Cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez expidió un comunicado agradeciendo al Emir de Catar su apoyo para obtener pruebas de supervivencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El mismo comunicado dice: “El gobierno bolivariano reconoce y valora, de igual manera, su disposición a contribuir a la construcción de una agenda de trabajo y diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, basada en el respeto al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y los principios de la paz”.

Muchas circunstancias parecen validar la publicación de The Guardian que el gobierno interino de Venezuela niega.

Otro factor decisivo para que Delcy Rodríguez se perfilara ante Estados Unidos como la mejor carta para suceder a Maduro fue su relación con las compañías petroleras de ese país.

Como lo ha dicho el presidente Donald Trump la prioridad de esta operación es el petróleo de Venezuela y asegura que la presidenta interina ha seguido fielmente sus instrucciones.

Por eso la invitó a visitar la Casa Blanca los próximos días.

Bonus track

El magistrado Carlos Roberto Solórzano, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, será el ponente de la casación en el caso del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

No hay que esperar mayores resultados de esa casación.

El magistrado Solórzano fue uno de los firmantes de la tutela que suspendió el juicio a Álvaro Uribe.

Como si fuera poco, un hijo del magistrado, llamado Carlos Roberto Solórzano Garavito, fue nombrado en la Procuraduría por Margarita Cabello y trabaja como asesor de Bladimir Cuadro Crespo, el mismo procurador del caso Uribe que operó siempre como si fuera parte de la bancada de defensa.

