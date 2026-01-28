Policía anuncia que se reactiva proceso de desalojo de la invasión Villa Resistencia en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que se reactivó el proceso de desalojo de la invasión Villa Resistencia ubicada en la segunda etapa del barrio Ciudadela Simón Bolívar.

“Esa invasión nos ha generado una sensación de inseguridad en el sector, pero estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y vamos a dar importantes resultados, no vamos a permitir que estos delincuentes que quieren venir a aterrorizar la ciudad se refugien en este sector”, dijo el coronel, Edgar López.

El oficial aseguró que se está trabajando de la mano con la Alcaldía para avanzar con el procedimiento que permita desalojar a las familias que residen en este predio que pertenece a la administración municipal.

“Estamos trabajando de la mano para ver si podemos recuperar ese espacios, pero no vamos a permitir que los delincuentes lleguen a la ciudad y se sigan ubicando en este sector, generando inseguridad para los habitantes de los alrededores”, resaltó.

Por otra parte, sostuvo que en el 2026 iniciaron las mesas de trabajo en las que se está organizando el procedimiento, “Falta que la administración defina la fecha para hacer el proceso coordinado porque son muchas las familias que viven en el sector”.

Dato: la Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que los hechos en los que varias personas han resultado heridas en Villa Resistencia tendrían origen en el ajuste de cuentas entre algunas organizaciones delincuenciales.