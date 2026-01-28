Partido del Trabajo niega que haya invitado a esposa de Daniel Quintero a ser candidata presidencial

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) desmintió que haya invitado a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, a postularse como candidata presidencial, a pesar de que ella misma hizo la confirmación públicamente.

A través de su cuenta de X, el partido hizo la aclaración.

“Una aclaración indispensable, la publicación de una supuesta invitación del PTC a su señora esposa a postularse como candidata presidencial es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro partido”, señaló.

La publicación lleva adjunto un mensaje del secretario general del partido, Marcelo Torres, en el que aclara que el aval fue entregado a Daniel Quintero y no a su esposa.

Incluso, Osorio dijo en 6AM W que estaba evaluando la posibilidad de aceptar la invitación que, según ella, recibió del PTC con las firmas del secretario y del subsecretario general.

