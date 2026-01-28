Murió adulto mayor que fue atropellado por una buseta en el centro de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que murió en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué el adulto mayor de 84 años que fue atropellado por una buseta en la calle 15 con carrera Tercera, sector céntrico de la capital del Tolima. La víctima fue identificada como José Arnulfo Lozano Tovar, persona que se habría caído cuando al parecer intentaba subirse al vehículo de servicio público, el automotor le pasó por encima de sus piernas.

Según el Hospital Federico Lleras Acosta, José Arnulfo Lozano Tovar, ingresó al servicio de urgencias, tras sufrir un grave accidente de tránsito en calidad de peatón, al momento de intentar abordar un vehículo de transporte público.

“El paciente presentaba trauma severo por aplastamiento en el miembro inferior derecho, con sangrado activo e inestabilidad hemodinámica, por lo que fue atendido de manera inmediata bajo los protocolos de urgencias, reanimación avanzada, transfusión masiva y valoración por los servicios especializados de cirugía vascular y ortopedia”, indicó el centro asistencial.

A la vez explicaron que “A pesar de los esfuerzos del grupo médico y especialista del Hospital, el paciente presentó un deterioro progresivo de su estado clínico, evolucionando a paro cardiorrespiratorio. Se realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar durante el tiempo establecido, sin obtener respuesta, confirmándose finalmente el fallecimiento de nuestro paciente”.

Las autoridades de tránsito de Ibagué investigan las causas de este siniestro vial para determinar las causas que ocasionaron que este adulto de 84 años terminara siendo atropellado, accidente que terminó quitándole la vida.