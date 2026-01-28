Más de 2.800 desplazados del Catatumbo han recibido atención humanitaria en Cúcuta

Atención a víctimas del Catatumbo en Cúcuta. / Foto: Alcaldía.

Cúcuta.

La emergencia humanitaria derivada de la agudización del conflicto armado en el Catatumbo continúa generando un flujo constante de población desplazada hacia San José de Cúcuta.

Ante esta situación, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, mantiene activas las rutas de atención colectiva e individual para responder a las necesidades de las familias afectadas.

Según el balance oficial, desde el 22 de diciembre de 2025 hasta enero de 2026 se han realizado cuatro eventos masivos de atención humanitaria en distintos puntos de la ciudad.

En estos espacios se ha brindado asistencia a 1.059 núcleos familiares, equivalentes a 2.831 personas en condición de desplazamiento forzado.

Las jornadas se desarrollaron en los sectores de Pacelli, La Gabarra y Filo El Gringo.

El primer evento en Pacelli se realizó entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, donde fueron atendidos 125 núcleos familiares, correspondientes a 315 personas.

En La Gabarra, entre el 29 de diciembre y el 6 de enero, se beneficiaron 77 familias, con un total de 253 desplazados.

Posteriormente, en Filo El Gringo, del 5 al 13 de enero, se atendieron 157 núcleos familiares, equivalentes a 397 personas.

Actualmente, continúa activo un nuevo evento en Pacelli, iniciado el 13 de enero, en el que se han registrado 155 familias, correspondientes a 411 personas.

La entrega de ayudas humanitarias se ha realizado de manera articulada entre la Unidad para las Víctimas (UARIV) y la organización Blumont, beneficiando a 864 núcleos familiares con componentes de alimentos, kits de aseo y utensilios de cocina.

De igual manera, con el apoyo de organizaciones de cooperación internacional, se han efectuado transferencias económicas y entregas de kits humanitarios.

El Comité Internacional de Rescate (IRC) realizó 46 transferencias monetarias, mientras que el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) entregó 46 kits de higiene.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) suministró 79 kits alimentarios y 79 kits de higiene.

Por su parte, el Consorcio Miros realizó 100 transferencias económicas y entregó kits de hábitat e higiene, y la organización Ayuda en Acción distribuyó 78 kits alimentarios y 78 kits de higiene.

A esto se suman 295 ayudas humanitarias entregadas directamente por la UARIV.

Las autoridades también anunciaron nuevas entregas programadas.

Para el jueves 5 de febrero se prevé la entrega de 170 transferencias económicas en articulación con el Programa Mundial de Alimentos.

Además, entre ayer martes 27 de enero y el miércoles 4 de febrero, se adelantarán 200 entregas adicionales de alimentos, útiles de aseo y utensilios de cocina en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV), con el apoyo de Blumont.