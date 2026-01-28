LLueven críticas a las autoridades por desmanes en el clásico del oriente

Cúcuta

Indignación, rechazo, repudio, y críticas a las autoridades sobre el dispositivo de seguridad surgieron en las últimas horas ante la grave situación que se presentó en las últimas horas en el clásico del oriente colombiano donde un hincha del Atlético Bucaramanga fue asesinado, varios policías heridos y el comercio vandalizado.

Diversas voces se han alzado para reclamar respeto por la vida y además para que la fiesta del futbol no termine en tragedia como lo ocurrido en las ultimas horas.

El concejal Leonardo Jácome en su cuenta de X manifestó que “el futbol quedó en silencio. Un hincha del Atlético Bucaramanga murió y con él se nos cae el discurso de ”pasión". Cuando un color vale más que la vida, algo esta profundamente roto.

Y agrega “esto no es rivalidad, es fracaso social, pérdida de valores y una ciudad donde permitimos que el odio se normalizara. Dolor, vergüenza y rabia. Que no pase como si nada”.

La ciudadanía lamentó lo que tuvieron que vivir, uno de ellos dijo a Caracol Radio “frente a lo ocurrido, no nos queda más remedio sino ausentarnos del estadio. Así no se puede volver, no hay garantías, uno no viene a que ver muertos, uno viene a un espectáculo que termina en violencia”.

Un hincha dijo “esto es irresponsable, no hay autoridad, esto se sabía que se podía calentar, la policía no hizo nada, menos la alcaldía. Entonces quedo demostrado que no había seguridad para nadie”.