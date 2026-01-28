Horóscopo del profesor Salomón HOY 28 de enero: Libra debe arriesgarse a hacer cambios

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo y el tarot, aseguró que algunos signos deberán cuidarse de las envidias de los demás y buscar la felicidad en sí mismos. Mientras que a otros les esperan nuevas oportunidades para reencaminar su vida.

El número 28 representa el día de San Judas Tadeo y se compone de dos dígitos: 2 (unión, alianza) y 8 (prosperidad). La suma de ambos da un total de 10, el cual es el número perfecto.

A las personas que nacen en esta fecha se les reconoce como gente equilibrada y que ayuda al otro con sus dificultades. Son constantes en la búsqueda de sus metas, lo que los hace de admirar. Su número es el 4987.

Para este miércoles 28 de enero de 2026, el color es el vinotinto; la fruta es la fresa y el número es el 2250. Por otra parte, la recomendación del profesor Salomón es que desahume su casa o negocio, ya hay movimientos planetarios que hacen sentir pesado el ambiente y le quitan sus energías.

Lea: Cuándo es Luna llena nuevamente en 2026, ¿será en enero?: Fecha exacta de las próxima fases lunares

Tarot del día:

Aries

Tome las cosas con calma. Quiere que todo sea ya, y eso le llevará a cometer errores, pero tenga en cuenta que todo tiene su momento adecuado. No pierda el entusiasmo, porque igual le esperan grandes cosas. Si tiene planeado viajar; vivir en el extranjero o estudiar afuera, le puede traer buenos resultados (pero deje que se realice a su tiempo).

Número: 7194

Le puede interesar: Becas para estudiar en Alemania, Italia e Irlanda: Fecha límite, requisitos y LINK para aplicar

Tauro

No preste atención a las cosas negativas que digan de usted. Siempre será juzgado, y vivir de la aprobación de los demás puede alejarlo de su felicidad.

Número: 0946

Géminis

Hay cosas interesantes que se lograrán a nivel económico. Un dinero aparecerá que le vendrá muy bien para este cierre de mes. También habrá algo relacionado con su vivienda. Puede ser una redecoración, reubicación o renovaciones.

Número: 5844

Cáncer

Siga adelante, no pierda el horizonte. Vendrán cosas interesantes para usted. Por cierto, esté pendiente del cambio lunar, pues este le puede explicar muchos de los fenómenos que no puede entender ahora mismo en usted.

Número: 1360

Leo

Cuidado con su salud. Revise su presión arterial, circulación o su corazón. Le viene bien un chequeo médico. Por otra parte, tendrá estabilidad laboral en los negocios, pues se vienen buenas oportunidades para sus proyectos que representen estabilidad y establecer su carrera profesional.

Número: 0144

Virgo

Todo lo que haya venido trabajando le dará frutos, pero cuidado con su salud. Préstele atención si siente señales de su cuerpo.

Número: 0344

Libra

Hay cosas importantes por conquistar. Anímese a iniciar un cambio. Si quiere viajar, se le vienen buenas oportunidades, pues las cosas estarán bien a nivel económico o laboral. Si necesita retomar su trabajo; un negocio u otro tipo de proyecto, se le dará.

Número: 9817

Escorpio

Deje el mal genio. Deje ser a la diferencia y deje que los demás se expresen. Habrá un ascenso en su economía.

Número: 5550

Sagitario

Trabaje por lo que quiere. Usted es una persona de grandes ideas y capaz. Encuentre la forma y no desfallezca, pues hay un dinero pendiente que se le saldará pronto.

Número: 2503

Capricornio:

Una gran bendición económica o laboral vendrá para usted. Proyecte cosas para este año. Busque un proyecto o emprendimiento.

Número: 4567

Acuario

Protéjase, hay envidias rondando en su entorno debido a que las cosas se le están dando. Maneje un perfil bajo, pues se le viene una buena situación económica.

Número: 0493

Piscis

La rueda de la fortuna está girando, y puede decantarse de acuerdo a su ánimo. También tenga en cuenta que alguien cercano a usted va a tener una recaída en su salud.

Número: 6632

Lea: Así funciona el servicio de atención inmediata de salud en Bogotá: ¿Es para toda la comunidad?